Boaz Goren, agente di Anan Khalaili, nel corso dell'intervista rilasciata a 103 FM è stato interpellato anche sulla possibilità che il suo assistito possa lasciare in breve tempo il Crystal Palace, club dove si è accasato nei giorni scorsi: "Non ha ancora dato il suo benestare, quindi quando arriverà il momento lo affronteremo. Non posso fornire dettagli sul contratto e non posso dire nulla. Nell'ultimo anno, non c'erano nemmeno trasmissioni delle sue partite in Belgio, non c'era modo di vederle, e anche cercando lo streaming, sarebbe stato difficile trovarlo. Alla fine, Anan si è fatto un nome straordinario, fin dal suo esordio in prima squadra. La sua ascesa non ha precedenti e molti agenti hanno voluto farne parte".

Goren si è poi soffermato sul rapporto personale col giocatore: "Ho accesso a club europei che altri non hanno, e conosco l'Union Saint-Gilloise da quando militava in seconda divisione. Da allora, abbiamo intrapreso un percorso comune e, se Dio vuole, questo percorso è stato caratterizzato dalla condivisione degli stessi valori, e ha funzionato bene. Qui si è creata una storia speciale, un entourage preciso che aiuta Anan in ciò di cui ha bisogno e lui vede i risultati sul campo. Abbiamo affrontato insieme tutte le difficoltà e le sfide che ha dovuto superare, ed è questo che ha permesso a lui e a noi di vivere l'esperienza in modo diverso: supporto, buona volontà e fiducia".