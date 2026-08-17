Boaz Goren, agente di Anan Khalaili, nel corso dell'intervista rilasciata a 103 FM è stato interpellato anche sulla possibilità che il suo assistito possa lasciare in breve tempo il Crystal Palace, club dove si è accasato nei giorni scorsi: "Non ha ancora dato il suo benestare, quindi quando arriverà il momento lo affronteremo. Non posso fornire dettagli sul contratto e non posso dire nulla. Nell'ultimo anno, non c'erano nemmeno trasmissioni delle sue partite in Belgio, non c'era modo di vederle, e anche cercando lo streaming, sarebbe stato difficile trovarlo. Alla fine, Anan si è fatto un nome straordinario, fin dal suo esordio in prima squadra. La sua ascesa non ha precedenti e molti agenti hanno voluto farne parte".
Goren si è poi soffermato sul rapporto personale col giocatore: "Ho accesso a club europei che altri non hanno, e conosco l'Union Saint-Gilloise da quando militava in seconda divisione. Da allora, abbiamo intrapreso un percorso comune e, se Dio vuole, questo percorso è stato caratterizzato dalla condivisione degli stessi valori, e ha funzionato bene. Qui si è creata una storia speciale, un entourage preciso che aiuta Anan in ciò di cui ha bisogno e lui vede i risultati sul campo. Abbiamo affrontato insieme tutte le difficoltà e le sfide che ha dovuto superare, ed è questo che ha permesso a lui e a noi di vivere l'esperienza in modo diverso: supporto, buona volontà e fiducia".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 15:44 Roma, si torna al lavoro su Fofana. Luis Henrique ora è in stand-by
- 15:30 Nico Paz chiarisce: "Volevo solo restare al Como, qui sono felice"
- 15:15 Milan, Mario Gila: "Ho voluto fortemente i rossoneri, per me un sogno"
- 15:01 Joao Cancelo-Barcellona, atto terzo: "O giocavo qui o restavo fermo"
- 14:46 Berenbruch brucia le tappe: il ragazzo è già arrivato ad Avellino
- 14:32 Khalaili subito via dal Palace? Goren: "Ne parleremo al momento"
- 14:17 L'ag. di Khalaili: "Niente Inter? Abbiamo riso. Ma i nerazzurri erano al top"
- 14:04 Coppa Italia Serie C: i rigori puniscono Inter, Juventus e Atalanta
- 13:50 Sky - Thuram, allenamento in gruppo: è a disposizione per il Monza
- 13:40 Jones, tutto per l'Inter. E la distanza col Liverpool è ai minimi termini
- 13:37 Galante: "Inter già quasi pronta. Magari per alzare il livello..."
- 13:23 SM - Il Modena si fa avanti con l'Inter per Iddrissou
- 13:09 Il Monza prova a rinforzarsi in vista dell'Inter: due discorsi con la Juventus
- 12:55 UFFICIALE - Nuovo acquisto per la Juventus: Jhon Lucumì
- 12:46 Il Messaggero - Lazio-Mantova: 5,5 all'incolpevole Frattesi
- 12:38 Lazio, la Curva attacca: "Benvenuto Frattesi, stic...i di Frattesi. L'obiettivo..."
- 12:27 L'agente di Perisic: "L'Inter? Non si muove nulla. Attendiamo"
- 12:14 SM - Luis Henrique, c'è distanza tra Roma e Inter. Previsti nuovi contatti
- 12:00 videoLa SETTIMANA di CURTIS JONES all'INTER. Lui legato a LUIS HENRIQUE? Ecco la verità
- 11:44 Chivu sorride: Spence si inserisce, Thuram recupera
- 11:30 SI - Inter, ora Curtis Jones. Diaby pista non tramontata
- 11:20 Yael Trepy in terapia intensiva: ha rischiato di annegare in piscina
- 11:16 CdS - Icardi, la Lazio sogna ancora: ha un vantaggio rispetto ai "concorrenti"
- 11:02 Il Messaggero - Luis Henrique, decisione nei prossimi giorni
- 10:48 Luis Henrique-Roma, chiusura distante. Serve trovare due accordi
- 10:34 TS - Futuro Inter, blindato Bovio. Fissato un nuovo incontro per Esposito
- 10:20 TS - Attacco Inter, pochi squilli da Pio-Bonny. Difficile Lautaro dal 1' col Monza
- 10:06 CdS - Estate Inter: Diouf in vetrina. Conferme, novità e rimandati del pre-campionato
- 09:52 TS - Le ultime due richieste di Chivu: Jones e un attaccante. Cosa serve per sbloccare le operazioni
- 09:38 TS - Spence, "ballottaggio" per il numero di maglia: possibile sorpresa
- 09:24 GdS - Via Luis Henrique, poi Curtis Jones: il Liverpool aspetta l'Inter
- 09:10 GdS - Inter-Betis, Calhanoglu fuori per una ginocchiata: come sta il turco
- 08:56 GdS - Spence e Thuram lavorano ad Appiano: l'agenda dei due verso Inter-Monza
- 08:42 GdS - Lautaro, quattro allenamenti per convincere Chivu: vuole già una maglia dal 1'
- 08:28 GdS - Stones, obiettivo Champions: l'Inter lo ha preso per un motivo. Curiosità sul primo gol
- 08:14 CdS - Luis Henrique, la Roma vorrebbe il prestito: occhio alla Premier. E se parte il brasiliano...
- 08:00 CdS - Jones vuole l'Inter, ora tocca ai club: Reds ammorbiditi, l'obiettivo dei nerazzurri
- 00:00 Tricolore sul petto, pronti a ripartire. E la Champions non è un miraggio
- 23:52 Panucci: "Alla Lazio capiremo se Frattesi è davvero un giocatore di livello"
- 23:38 Milan, Jashari: "Contro l'Inter ho giocato in mezzo con Modric, possiamo coesistere"
- 23:23 Coppa Italia, clamoroso all'Olimpico: Lazio eliminata dal Mantova! Frattesi in campo dal 71'
- 23:10 La convinzione di Lupo: "Il mercato dell'Inter non è concluso. Sul Milan..."
- 22:56 Qui Monza - Forson e Cutrone già ispirati. E Juric vuole tenere Colpani
- 22:42 Spence pronto a raccontare il viaggio nerazzurro sul suo canale Youtube
- 22:28 Calori: “Frattesi, Lazio scelta giusta: può rilanciarsi dopo l'esperienza Inter"
- 22:14 Inter pronta a tornare alla carica per Jones: il calciatore vuole i nerazzurri
- 22:00 Marotta, tappa gastronomica in Valsassina: visita alla Gildo Formaggi
- 21:45 Tacchinardi: "Dall'Inter alla Lazio, per Frattesi è un altro sport"
- 21:31 Inter Women, Bugeja: "Contro il Parma sarà una gara dura"
- 21:17 Stones, il primo squillo in nerazzurro entusiasma i tifosi. E il 'suo' City...
- 21:02 Lazio, Fabiani: "Frattesi? Con Gattuso abbiamo scherzato perché..."
- 20:53 Lazio, Zaccagni: "Frattesi bravissimo ragazzo, si è ambientato in pochi minuti"
- 20:39 Coppa Italia, poker di Frosinone e Genoa: eliminate Juve Stabia e Ascoli
- 20:25 Abbracci tra Dumfries e Dzeko prima dell'amichevole tra Schalke e Real
- 20:12 Sky - La Roma attende Mora. Poi l'affondo per Luis Henrique: il punto
- 19:57 GdS - Calhanoglu, la botta subita contro il Betis non preoccupa
- 19:42 GdS - Spence, prima volta alla Pinetina. Thuram da domani in gruppo?
- 19:28 Marianella: "Inter, difficile trovare un giocatore più completo di Jones"
- 19:14 JONES ESCLUSO ANCORA: doppio assist dal LIVERPOOL! Ultimo sforzo per UN'INTER da CHAMPIONS
- 19:00 Il Fulham su Bellanova: l'Atalanta dice no agli inglesi
- 18:45 Liverpool-Como, Jones neanche in panchina. Romano: "Vuole l'Inter"
- 18:30 Millesi: "Inter Under 23 ostica, per il Catania debutto non facile"
- 18:14 Il Tottenham saluta Spence: "Avrai sempre un posto nella nostra storia"
- 17:59 Liverpool-Como, Jones non è in distinta: oggi si è allenato a parte
- 17:45 Il Betis ringrazia l'Inter: "Un onore affrontare i campioni d'Italia"
- 17:30 Godts si presenta al PSG: "Sono nel club bicampione d'Europa, il migliore"
- 17:15 Sassarini felice: "Ottima gara, atmosfera bellissima. Successo di qualità"
- 17:00 Avellino, fissato il Berenbruch-day: ecco quando sbarcherà in Irpinia
- 16:45 fcinRiflettori su Lavelli: chiamate dalla Serie B e dalla Serie C
- 16:30 SM - Juventus non interessata a Brozovic. Resta aperta la pista Kessié