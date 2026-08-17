Ancora un annuncio da parte della Juventus, che pur dovendo cedere diversi giocatori fuori dal progetto continua ad arricchire la propria rosa. L'ultimo arrivato è Jhon Lucumì, 28enne difensore colombiano del Bologna, che raggiunge Luciano Spalletti a Torino dopo essere stato nelle settimane scorse sul taccuino anche dell'Inter, ma mai tra i primi nomi presi in considerazione. Costo dell'operazione: 20 milioni di euro più bonus. Ecco l'annuncio ufficiale della Juventus di stamattina:

"Un nuovo arrivo in casa bianconera va ad arricchire la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti: Jhon Lucumi diventa ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus e firma un accordo che lo legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2030.

Lucumi è cresciuto nelle giovanili del Deportivo Cali, facendo il suo esordio tra i professionisti a 17 anni, dimostrando da subito grande personalità e fisicità in campo. Acquistato dal Genk nel 2018, ha proseguito la sua carriera riuscendo a conquistarsi un posto da titolare e diventando uno dei migliori difensori del campionato belga.

Dal 2022 in Italia, al Bologna, il difensore colombiano ha raccolto complessivamente 152 presenze nelle ultime quattro stagioni, facendo il suo esordio anche in Champions League - in cui ha segnato una delle due reti messe a referto negli anni con la squadra rossoblu.

Arriva alla Juventus un giocatore nel pieno della maturità, pronto a dare da subito una mano alla squadra in vista dell’ormai imminente inizio della stagione: benvenuto Jhon, ci vediamo in campo!".