L'ex attaccante Arturo Di Napoli, intervistato da Tuttomercatoweb, ha fatto il punto della situazione sul campionato italiano. La favorita? "In prima fascia ad oggi l'unica che puo dare fastidio all'Inter è il Napoli. Confido un po' nella Juventus, mentre il Milan non lo vedo bene. Ai rossoneri del resto è arrivato un tecnico che parla bene, ma che deve confermare tutto sul campo. Le difficoltà rimangono". Di Napoli è dunque entrato nello specifico dell'Inter: "L'Inter come ho detto rimane la più forte perché ha dei giocatori di livello con un passo diverso rispetto a tutte le atre squadre. Trovatemi del resto una rosa che ha i valori del centrocampo e dell'attacco nerazzurro. Hanno decisamente qualcosa in più".