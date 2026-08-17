Curtis Jones all'Inter, ormai non è più questione di se ma di quando. La certezza è espressa dal giornalista David Lynch, molto vicino alle vicende di casa Reds, che nel corso di una videochat col podcaster Dave Davis di Anfieldindex fa capire che ormai la situazione legata al centrocampista è ben delineata: "Abbiamo prove sufficienti per dire che Jones è in procinto di andarsene da Liverpool; sarà una cessione perché l'Inter ora è in grado di fare un passo avanti, questo è quanto riportano dall'Italia. Sembra proprio che la situazione sia destinata a finire così; a dire il vero, con Curtis e l'Inter la situazione era già piuttosto chiara da gran parte dell'estate. Ormai è solo una questione di quando, non di se; adesso aspettiamo che arrivi quell'offerta intermedia e vediamo a quanto ammonterà. Ma sembra che stia arrivando".
#DavidLynch #CurtisJones non ha giocato ieri con il #Liverpool perché è in procinto di andare all’#Inter. La situazione è chiara da gran parte dell’estate. È solo una questione di quando,non di se. Aspettiamo l’offerta per vedere a quanto ammonta, sembra che stia arrivando.— Jacopo Roberto 21🇮🇹⭐️⭐️ (@jrbasket2015) August 17, 2026
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Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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