L'unica volontà di Nico Paz era quella di rimanere al Como e vivere una nuova stagione coi lariani. Questo è quanto afferma lo stesso giocatore argentino nel corso di un'intervista rilasciata a Como TV dopo l'amichevole di ieri ad Anfield persa contro il Liverpool: "Volevo restare qui, a Como sono molto felice. Ho tanta voglia di cominciare questa nuova stagione che penso sarà molto bella dopo un Mondiale bellissimo, con tante belle partite. Siamo stati sfortunati in finale ma dobbiamo continuare così. Giocare ad Anfield è stato bellissimo, lo abbiamo meritato; ora c'è tanta voglia di ricominciare, siamo prontissimi".