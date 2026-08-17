Oggi, domani, giovedì e venerdì. Quattro allenamenti (mercoledì ci sarà riposo) che serviranno a Lautaro Martinez per provare a convincere Cristian Chivu a schierarlo dal 1' sabato contro il Monza nella prima di campionato. Sarà anche il giorno del suo ventinovesimo compleanno e, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha ben in mente il regalo.

Ha giocato i primi venti minuti contro il Betis a ari, subentrando a Bonny. Lui è pronto a giocare dal 1', anche perché la rincorsa al Monza non è cominciata domenica 9, quando si è ripresentato alla Pinetina. Si è rigenerato rilassandosi con la famiglia, ma nelle tre settimane di relax si è anche allenato, seguendo il piano alimentare e tornando tiratissimo. "Il Toro-pensiero prevede questo esserci sempre - si legge - L'essere figura centrale e soprattutto presenza. La squadra lo sa. Allo stesso modo in cui Chivu sa che c'è un'Inter con lui e un'Inter senza. La condizione migliore arriverà ma dopo i primi venti minuti non ufficiali della sua nona stagione in nerazzurro - fatti di tanta grinta più un'ottima sponda per Dimarco che ha sfiorato il gol - la strada è quella giusta. E Lautaro non chiede altro che questa lo conduca dritto a un esordio da titolare contro i brianzoli neopromossi. Lui è pronto".