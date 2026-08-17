Attraverso un video caricato sul canale YouTube in lingua italiana, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano - in compagnia di Matteo Moretto - ha fornito alcuni aggiornamenti in merito alla trattativa che vedrebbe il nerazzurro Luis Henrique attenzionato dalla Roma. Secondo i due giornalisti, l'esterno dell'Inter rappresenterebbe attualmente una possibile alternativa piuttosto che un reale obbiettivo.
Romano e Moretto predicano calma
"I capitolini stanno spingendo per Mora e Malik Fofana. In questo momento, il brasiliano dell'Inter rappresenta un'alternativa a questi due profili ed è difficile pensare che arrivino tre giocatori così simili".
Sezione: Focus / Data: Lun 17 agosto 2026 alle 20:55
Autore: Carlo Gamba
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