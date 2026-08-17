Nel corso della lunga intervista a beIN Sports Australia, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha 'costruito' il suo giocatore perfetto, rispondendo ad alcune domande del giornalista Adamo De Nigris. Ecco le risposte di Calha: 

Piede destro:
"Juninho".

Piede sinistro:
"Messi"

Velocità.
"Ce ne sono tanti. Walker ma nel suo prime"

Forza fisica.
"Hulk"

Skill. 
"Neymar"

Tiro.
"Allora cambio: piede destro Cristiano Ronaldo, tiro dico Juninho"

Sezione: News / Data: Lun 17 agosto 2026 alle 21:10
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.