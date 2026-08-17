Con Rodrigo Mora davvero vicino, dopo l'intesa nelle ultime ore con il Porto, in casa Roma partirà l'assalto per l'esterno di centrocampo che possa far rifiatare Wesley. Come sottolinea Il Messaggero, sono tre i nomi sul tavolo: Alessio Cacciamani, Destiny Udogie e Luis Henrique. Per il primo il Torino continua a fare muro: "Serve una proposta che sia veramente molto importante, perché lo vorremmo tenere. Questa almeno è l'ambizione" , ha detto il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi.

L'operazione per l'altro azzurro, in forza al Tottenham, potrebbe sbloccarsi in prestito con obbligo di riscatto, ma resiste anche la candidatura del brasiliano dell'Inter che può giocare sia a destra che a sinistra. L’apertura al trasferimento nella Capitale del diretto interessato è arrivata, mentre manca ancora l’accordo con il club nerazzurro che chiede 30 milioni. Nei prossimi giorni arriverà la scelta definitiva.