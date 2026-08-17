Secondo quanto riportato da La Ser, il Siviglia avrebbe ricevuto un'offerta importante dall'Arabia Saudita da circa 25 milioni di euro, per Lucien Agoume. La squadra iberica vorrebbe concludere positivamente la cessione per fare cassa, ma il diretto interessato - nonostante la cospicua offerta - non avrebbe dato l'ok al trasferimento generando il malcontento della società. Va ricordato che i nerazzurri sono spettatori interessati della vicenda, in quanto detentori del 10% sulla rivendita del giocatore francese.