Nei prossimi giorni, secondo quanto svelato da Fabrizio Romano, Inter e Liverpool si metteranno di nuovo in contatto per aggiornare il file di mercato relativo a Curtis Jones. Dialoghi che seguiranno quelli che sono andati in scena nelle ultime ventiquattro ore tra il club nerazzurro e l'entourage del centrocampista inglese al fine di studiare la nuova strategia per quello che, si augurano entrambe le parti, sarà l'affondo decisivo. Insomma, secondo l'esperto di mercato, in Viale della Liberazione stanno preparando un'offerta ritoccata verso l'alto rispetto a quella rifiutata dai Reds nelle scorse settimane, facendo leva anche sulla volontà del giocatore di trasferirsi alla corte di Cristian Chivu.
L'eventuale arrivo a Milano di Jones, specifica Romano, non è legato ad altre uscite oltre a quella di Davide Frattesi, che si è concretizzata negli scorsi giorni. Quanto ai costi dell'operazione, il Liverpool è rimasto sempre fermo sulla sua posizione, anche se recentemente il prezzo del cartellino pare essersi abbassato leggermente.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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