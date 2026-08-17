Sold out Inter, Roma e Napoli. I tifosi di queste tre big sono smaniosi di rivedere i propri beniamini e gli abbonamenti sono stati polverizzati. Nerazzurri, giallorossi e partenopei hanno sottoscritto la cifra di 40mila abbonamenti, come evidenzia Transfermarkt nella statistica che fa riferimento alle squadre con il maggior numero di abbonamenti.
Al quarto posto c'è il Genoa che ha superato la quota di 23mila (avvicinandosi ai 25mila in questi giorni, ndr), poi troviamo Bologna, Juventus e Sampdoria. Più indietro Palermo (ambiziosa formazione di Serie B) e Atalanta.
Sezione: Copertina / Data: Lun 17 agosto 2026 alle 15:59
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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