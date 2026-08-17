In anticipo praticamente di 24 ore rispetto a quanto preventivato, Thomas Berenbruch è arrivato ad Avellino, pronto a cominciare la sua avventura con la maglia biancoverde della squadra di Alessandro Nesta facendo capolino al Bel Sito Hotel, come riporta TuttoAvellino. Ora visite mediche di rito e firma sul contratto che lo legherà agli irpini. Berenbruch, classe 2005, è stato ingaggiato a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto.

Sezione: Focus / Data: Lun 17 agosto 2026 alle 14:46
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.