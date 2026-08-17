In anticipo praticamente di 24 ore rispetto a quanto preventivato, Thomas Berenbruch è arrivato ad Avellino, pronto a cominciare la sua avventura con la maglia biancoverde della squadra di Alessandro Nesta facendo capolino al Bel Sito Hotel, come riporta TuttoAvellino. Ora visite mediche di rito e firma sul contratto che lo legherà agli irpini. Berenbruch, classe 2005, è stato ingaggiato a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto.