"Al momento su questo fronte non si muove nulla. Attendiamo novità". Così ai microfoni di TV Nerazzurra Frane Jurcevic, agente di Ivan Perisic, ha riassunto la situazione attuale del suo assistito. Il croato, 37 anni, attende da tempo una chiamata dall'Inter per tornare a vestire la maglia che ha indossato fino al 2022 e spera che le entrate partenza di Luis Henrique possa aprire uno spiraglio in tal senso.

Ma per un'eventuale candidatura serve prima che in Viale della Liberazione trovino un acquirente per il brasiliano, al centro di un discorso aperto con la Roma.

Sezione: Focus / Data: Lun 17 agosto 2026 alle 12:27
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.