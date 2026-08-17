Situazione in divenire per l'operazione Luis Henrique-Roma. Secondo Sport Mediaset sono previsti nuovi contatti tra Inter e Roma per il giocatore brasiliano; la Roma al momento non vorrebbe andare oltre ai 22 milioni più eventuali bonus. La richiesta dell'Inter è chiara: apertura al prestito, ma solo con obbligo garantito a 28-30 milioni.

Previsti nuovi contatti tra Inter e Roma per Luis Henrique. La Roma al momento non vorrebbe andare oltre ai 22M più eventuali bonus. La richiesta dell'Inter è chiara: apertura al prestito, ma solo con obbligo garantito a 28-30M. @sportmediaset https://t.co/QcMzdJGytn — Orazio Accomando (@OAccomando91) August 17, 2026