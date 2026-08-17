Situazione in divenire per l'operazione Luis Henrique-Roma. Secondo Sport Mediaset sono previsti nuovi contatti tra Inter e Roma per il giocatore brasiliano; la Roma al momento non vorrebbe andare oltre ai 22 milioni più eventuali bonus. La richiesta dell'Inter è chiara: apertura al prestito, ma solo con obbligo garantito a 28-30 milioni.

Sezione: Focus / Data: Lun 17 agosto 2026 alle 12:14
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.