Dopo aver analizzato la netta vittoria sul Cesena, che ha permesso al Sassuolo di strappare il pass per i 16esimi di finale di Coppa Italia, Alberto Aquilani ha toccato brevemente anche il tema legato al mercato, soprattutto riferendosi a due uscite ormai scontate: "Pinamonti e Thorstvedt hanno manifestato il desiderio di andare via - ha spiegato il tecnico dei neroverdi durante la conferenza stampa post-partita -. Ora non li posso mettere in campo perché sono infortunati. Per me il discorso è abbastanza semplice: ciò che succederà con loro non è una questione che mi riguarda". 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Lun 17 agosto 2026 alle 22:21
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.