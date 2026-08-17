Dopo aver analizzato la netta vittoria sul Cesena, che ha permesso al Sassuolo di strappare il pass per i 16esimi di finale di Coppa Italia, Alberto Aquilani ha toccato brevemente anche il tema legato al mercato, soprattutto riferendosi a due uscite ormai scontate: "Pinamonti e Thorstvedt hanno manifestato il desiderio di andare via - ha spiegato il tecnico dei neroverdi durante la conferenza stampa post-partita -. Ora non li posso mettere in campo perché sono infortunati. Per me il discorso è abbastanza semplice: ciò che succederà con loro non è una questione che mi riguarda".