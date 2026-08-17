Una delle note stonate della partita tra Inter e Betis è stato un piccolo acciacco rimediato da Hakan Calhanoglu, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista turco è stato infatti costretto ad uscire per una ginocchiata rimediata ad altezza lombare. Un colpo che, secondo la rosea, non desta comunque preoccupazioni.

A riprova di ciò, ieri il centrocampista ha svolto regolarmente il lavoro di scarico assieme ai compagni di squadra che avevano svolto l'ultimo test del precampionato prima di Inter-Monza, in calendario sabato prossimo. Oggi il regista proseguirà la preparazione verso la sfida coi brianzoli al pari di tutti gli altri.