Cristian Romero, niente Inter. Il difensore argentino si appresta a vivere una nuova esperienza in Spagna. E' ormai fatto l'accordo per il suo passaggio all'Atletico Madrid. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, Romero stasera volerà a Madrid e nella giornata di domani firmerà il contratto che lo legherà ai colchoneros. Affare da 40 milioni di euro con bonus inclusi. Clausola di rivendita del 15%.

Sezione: Il resto del mercato / Data: Gio 13 agosto 2026 alle 22:01
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione