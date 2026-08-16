La Roma è pronta ad affondare il colpo per Luis Henrique dell'Inter. Prima, però, i giallorossi puntano a chiudere l'affare per Rodrigo Mora. Lo riferisce Sky Sport, spiegando che l'ostacolo principale sarebbe già stato superato. Il calciatore brasiliano ha infatti fornito il proprio via libera al trasferimento e i due club hanno trovato l'accordo per circa 30 milioni di euro totali, comprensivi di bonus. L'intesa economica, dunque, è pressoché completata. Ai giallorossi, secondo l'emittente, non resta che chiudere l'affare Rodrigo Mora. Solo dopo la definizione di quest'ultimo affare, la Roma affonderà per Luis Henrique.

Sezione: Focus / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 20:12
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione