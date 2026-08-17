Il Monza sfiderà l'Inter sabato sera a San Siro e non potrà contare su uno dei riferimenti della squadra di Ivan Juric, vale a dire Pessina. Di seguito la nota del club biancorosso: "Matteo Pessina è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico per la lussazione rotulea al ginocchio sinistro, terminato con successo presso il J|medical di Torino. Il calciatore inizierà a breve il ciclo di riabilitazione presso il Centro Sportivo di AC Monza. Ti aspettiamo presto in campo, Cap".

Sezione: L'avversario / Data: Lun 17 agosto 2026 alle 17:38
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione