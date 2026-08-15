Il futuro di Rafael Leao, attaccante del Milan, continua a essere avvolto dall'incertezza. In questi giorni si parla tanto di un possibile addio e il portoghese ha risposto sui social alla ricostruzione di un giornalista, che ha riferito di un Amorim poco contento di Leao e pronto a bocciarlo: "Stai mentendo, è una bugia”, ha scritto l'attaccante portoghese. Una frase che non fa altro che alimentare un caso già particolarmente caldo e che sta tenendo banco questi giorni in casa del Diavolo.
Sezione: Il resto del mercato / Data: Sab 15 agosto 2026 alle 15:43
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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