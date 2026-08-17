Eliminato l'Avellino con un netto 3-0 in Coppa Italia, il Monza ha già la testa all'esordio in campionato contro l'Inter sabato 22 agosto al Meazza. E per presentarsi al meglio, come riporta Monza Today, il direttore sportivo Pedro Obiang sta cercando sul mercato profili giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric. L'infortunio di Matteo Pessina costringe i brianzoli a cercare rinforzi a centrocampo e oltre ai già noti Kristjan Asllani e Yanis Massolin (richieste di prestito all'Inter) il nome su cui la dirigenza sta lavorando è quello di Idrissa Touré, in forza al Pisa dove ha giocato anche esterno destro. Il percorso opposto potrebbe farlo Andrea Petagna.

Occhio anche ai discorsi aperti con la Juventus per Michele Di Gregorio (per lui sarebbe un ritorno in biancorosso) e il classe '94 Daniele Rugani, che darebbe esperienza al reparto arretrato.