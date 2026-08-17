Nei prossimi giorni, secondo quanto si legge sul portale argentino El Intransigente, l'Inter ha in programma di presentare un'offerta formale al Boca Juniors per Milton Delgado, promettente centrocampista diventato un elemento chiave della squadra di Rodolfo Arruabarrena. I nerazzurri vogliono accelerare le operazioni per evitare inserimenti di altri club, come il Milan, che, al pari dei cugini, sta preparando una proposta economica che possa convincere la controparte. Che potrebbe accontentarsi di 15 milioni di euro, dieci milioni di euro in meno rispetto alla clausola rescissoria contenuta nel contratto del classe 2005 argentino.

L'interesse suscitato da Delgado in Europa non si limita alle due milanesi: anche Atletico Madrid, Brighton, Bologna e Benfica stanno seguendo da vicino la crescita del giovane talento degli Xeneizes. Ecco perché in questo scenario non si può escludere a priori che si possa scatenare un'asta di mercato.