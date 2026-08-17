Curtis Jones sta "facendo tutto il possibile" per completare il trasferimento dal Liverpool all'Inter prima della scadenza della sessione estiva di mercato tra due settimane. Questo riporta il portale tematico This Is Anfield: Jones non ha partecipato a nessuna delle due amichevoli contro il Como di ieri, dopo aver saltato anche la trasferta a Monaco della settimana precedente a causa di quello che Andoni Iraola ha definito un infortunio all'anca, prendendo invece parte ad una sessione di allenamento individuale nel centro sportivo dei Reds. Ciò non ha fatto altro che alimentare le speculazioni di mercato, con l'Inter che dovrebbe tentare nuovamente di raggiungere un accordo con il Liverpool, con un prezzo richiesto che si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro (29,9 milioni di sterline). Con meno di 5 milioni di sterline a separare attualmente i due club al tavolo delle trattative, è sempre più probabile che Jones lascerà la squadra quest'estate per approdarre a Milano e finalmente mettersi a bottega da Cristian Chivu.

Per il portale, sebbene le ambizioni di Jones di diventare titolare fisso siano comprensibili, la perdita di un giocatore locale, cresciuto nel vivaio e in grado di offrire valore in diverse posizioni, rappresenta un duro colpo per il Liverpool. Che però al momento non sembra intenzionato a cercare rinforzi a centrocampo, con l'attenzione che rimane focalizzata sull'attacco.