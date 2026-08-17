Il futuro di Luis Henrique, che nel frattempo continua a scendere in campo regolarmente con la maglia dell'Inter, come accaduto a Bari nel secondo tempo contro il Betis Siviglia sabato sera, continua a tenere banco. Ad oggi, come emerge attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, non risultano comunque passi avanti e la sensazione è che l'operazione con la Roma possa andare in porto solo negli ultimi giorni di mercato. In questo momento si continua ad aspettare che il giocatore trovi l'intesa economica con i giallorossi, da parte sua c'è gradimento tecnico e tattico per il progetto che Gian Piero Gasperini ha in mente per lui.

La priorità però è chiudere la trattativa con il Porto per Rodrigo Mora, poi si penserà a Luis Henrique. La situazione ha diversi aspetti che lasciano pensare si possa arrivare a un accordo finale, ma prima bisognerebbe trovare la quadra sia con l'esterno sia con l'Inter. Ad oggi, dunque, la chiusura della trattativa non è vicina.