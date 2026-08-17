L'Inter, se cedesse Luis Henrique alla Roma o a qualunque altro club di suo gradimento, invece di sostituirlo con un esterno andrebbe su un giocatore offensivo, che salti l'uomo e crei superiorità negli spazi stretti. Questo il messaggio che da qualche giorno riferiscono i ben informati sul mercato nerazzurro. Dunque, l'identikit dell'eventuale, e va sottolineato eventuale, sostituto del brasiliano sarebbe una sorta di seconda punta, in grado di giocare largo e di accentrarsi. Non è un caso se da settimane il nome di Moussa Diaby è stato accostato all'Inter con una certa continuità e non è un caso se recentemente Sky abbia estratto dal cilindro quello di Malick Fofana del Lione. Le caratteristiche sono quelle: esterni d'attacco bravi nell'uno contro uno che, partendo larghi creino occasioni da gol puntando verso il centro. Non proprio le skill mostrate da Luis Henrique nel primo anno a Milano, sicuramente a causa della necessità di giocare da quinto e badare molto alla fase difensiva, che gli ha tolto qualcosa nell'altra metà campo. Certo, potrebbe migliorare agendo sulla corsia mancina, ma in Viale della Liberazione non si tirerebbero indietro di fronte a una proposta economica giudicata seria nei suoi confronti.
E se fosse Chiesa?
Posto che le caratteristiche del nuovo (eventuale) innesto sarebbero quelle sopra citate e che comunque difficilmente l'Inter andrebbe a spendere cifre enormi, visto che comunque non sarebbe un titolare ma un'arma da usare a gara in corso all'occorrenza, c'è un nome sul quale avrebbe senso questo tipo di scommessa. Gioca a Liverpool, ma non è Curtis Jones che viaggia verso Milano su un altro binario, ma potrebbe accompagnarlo percorrendo la stessa tratta: Federico Chiesa. Qualcuno storcerebbe il naso, perché il classe '97 sembra abbia imboccato la strada del tramonto da tempo. In realtà il suo rapporto con la Premier League non è stato dei migliori e oggi i Reds lo considerano sul mercato perché hanno bisogno di alleggerire la rosa da giocatori non home grown, nel rispetto dei regolamenti. Il 28enne genovese è tra questi ed è probabile che venga ceduto anche a condizioni economiche favorevoli. Ecco che in questo contesto l'Inter potrebbe cogliere al volo l'occasione, partendo dal presupposto che Beppe Marotta lo segue da anni e probabilmente gli avrebbe offerto un contratto in nerazzurro se si fosse liberato a parametro zero dalla Juventus, invece di andare al Liverpool a fine agosto 2024. Italiano, nel pieno della maturità calcistica, in cerca di rivalsa, bravo nel dribbling e versatile tatticamente (sinistra, destra o seconda punta, ha fatto tutto), insomma i pro sarebbero molti. Non mancherebbero però i contro: gli infortuni che ne hanno frenato spesso la carriera e uno stipendio significativo, da 9,2 milioni di euro lordi fino al giugno 2028. Però con una gestione saggia delle energie, inserendolo nelle rotazioni e convincendolo a ridurre il proprio ingaggio per tornare in Italia dalla porta principale, le criticità verrebbero meno.
Non esiste ad oggi una trattativa, però nelle discussioni per Jones la dirigenza nerazzurra potrebbe anche pensare di informarsi sulle condizioni di uscita di Chiesa (l'ideale sarebbe un prestito con diritto di riscatto), bloccandolo in attesa di notizie su Luis Henrique, che per adesso rimane ancorato alla rosa dell'Inter. L'ex azzurro a Milano (che in una recente intervista ha consigliato a Jones di andare all'Inter) potrebbe rilanciarsi anche in ottica Nazionale, dopo essere stato uno dei punti fermi di quella di Roberto Mancini che ha vinto gli Europei nel 2021. Insomma, le ragioni per considerarlo un innesto utilissimo ci sarebbero tutte. E un pacchetto da Liverpool sarebbe possibile.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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