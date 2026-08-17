Spazio al calciomercato nel video mattutino. Questa è la settimana di Inter-Monza ma non solo, può essere anche la settimana di Curtis Jones in nerazzurro. Le ultime sulla trattativa e un commento su chi sostiene come il suo arrivo sia legato all'uscita di Luis Henrique.

IL VIDEO
Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 17 agosto 2026 alle 12:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.