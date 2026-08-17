Non è una coppa peer le seconde squadre. In estrema sintesi, si può riassumere così l'esito del primo turno di Coppa Italia Serie C che ha visto l'eliminazione contemporanea di Inter, Juventus e Atalanta. Ma al di là della sorpresa per tre uscite così repentine, spicca il fatto che tutte sono arrivate ai calci di rigore, sintomo anche di mala sorte per le tre U23. Detto dell'Inter di Stefano Vecchi eliminata dal Vado dopo l'1-1 nei 90 minuti (inutile il momentaneo pareggio di Mattia Marello), ad Atalanta e Juventus non è andata meglio.

Festeggiano Cittadella e Forlì

I bergamaschi hanno salutato la competizione al Tombolato di Cittadella. Avanti di due reti grazie alle marcature di Federico Steffanoni e Andrea Bonanomi, i giovani nerazzurri si sono fatti riagguantare sul 2-2 al termine dei tempi regolamentari, prima di cedere per 4-3 dagli undici metri. Analoga sorte è toccata alla Juventus Next Gen contro il Forlì. Dopo il vantaggio romagnolo firmato da Diego Rossi e la risposta bianconera su rigore con il primo gol di Ismael Konate, sempre dal dischetto è arrivata l'amara eliminazione per i padroni di casa con gli errori di Federico Savio e Aman Durmisi.