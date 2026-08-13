Finisce 2-2 a Interello l'amichevole tra l'Inter U20 e il Bra. Partita non semplice per la Primavera nerazzurra, che nel primo tempo non è praticamente mai riuscita a dar ritmo alla manovra e ha chiuso in svantaggio dopo il gol di Florio. Nella ripresa mister Bigica ha cambiato tutti i giocatori di movimento e i nerazzurri hanno fatto meglio, trovando il pari con Donato al 77'. Nuovo vantaggio Bra all'86' con Coda, prima del gol di Grisoni Fasana allo scadere per il pari finale. Sicuramente ancora qualcosa da registrare per i giovani nerazzurri, che faranno il loro esordio ufficiale in Primavera-1 domenica 23 agosto sul campo del Genoa.

La cronaca del primo tempo

Pronti via e subito si fa vedere il Bra. Dopo poco più di sessanta secondi Giallombardo crossa dalla destra su piazzato, la palla resta in area di rigore dopo un rimpallo e Florio prova l'acrobazia: la difesa dell'Inter libera, non senza affanno. Giallombardo è particolarmente ispirato e ci riprova, da fuori, all'8'. Palla alta. Primo sussulto dell'Inter a metà primo tempo, quando i nerazzurri combinano bene e mandano al cross Moranduzzo. Il suo traversone è leggermente troppo alto per Franchi sul secondo palo, con l'esterno che non riesce a mettere in porta.

Al 32' il Bra la sblocca. Punizione ben battuta verso il centro dell'area da Giallombardo, grande stacco di Florio. Il primo colpo di testa si infrange sul palo, ma la sfera torna nella mischia e ancora Florio questa volta non sbaglia. Mancino potente sotto la traversa e Bra in vantaggio. Reazione nerazzurra al 37' con D'Agostino. Il centrocampista classe 2009 si lancia in slalom e arriva davanti a Tosi: tiro centrale, respinto dall'estremo difensore ospite. Ancora piemontesi in attacco al 44', con la conclusione alta di Macrì. Il primo tempo si chiude sull'1-0 per il Bra.

La cronaca del secondo tempo

Classica girandola di cambi all'intervallo, con Bigica che cambia dieci undicesimi della sua Inter U20. Resta in campo il solo Farronato. La prima occasione della ripresa però è ancora del Bra. Persiano realizza una gran giocata al 50' e, dopo una suolata, è davanti a Farronato: grande parata del portiere nerazzurro. La miglior occasione della partita dell'Inter arriva al 58'. Vukoje riceve alle spalle della linea difensiva del Bra e mette in mezzo per Carrara a rimorchio. Conclusione di prima a botta sicura salvata da Firman, che respinge un gol fatto.

L'Inter U20 trova il pareggio al 77'. Ballo irrompe palla al piede sul centrodestra e mette la palla in mezzo per Donato, rimasto in avanti dopo una punizione. La girata di prima del centrale nerazzurro è imprendibile per Rossetti e si spegne vicina all'incrocio dei pali: 1-1 a meno di un quarto d'ora dalla fine. All'86' gli ospiti segnano il gol del nuovo vantaggio. Coda si infila in un buco lasciato dalla difesa nerazzurra, viene servito bene in profondità e batte Farronato a tu per tu, segnando l'1-2. Pochi istanti più tardi Foglio si vede negare l'1-3 da Farronato, bravo a distendersi sul primo palo. L'Inter non ci sta e pareggia al 90', sfruttando un'indecisione della retroguardia giallorossa. Rossetti chiama la palla ma viene anticipato da un compagno, che di fatto serve Grisoni Fasana. Facile per lui, a porta vuota, segnare il gol del 2-2 che chiude la partita.

Il tabellino

INTER U20-BRA 2-2

Marcatori: 32' Florio (B), 77' Donato (I), 86' Coda (B), 90' Grisoni Fasana (I)

INTER U20 (4-3-3): Farronato; Moranduzzo (dal 46' Ballo), Breda (dal 46' Pavan), Mackiewicz (dal 46' Donato), Rocca (dal 46' Peletti); Virtuani (dal 46' Vukoje, dal 71' Putsen), Arntzen (dal 46' La Torre), D'Agostino (dal 46' Kartelo); Maghlout (dal 46' Grisoni Fasana), Gjeci (dal 46' Carrara), Franchi (dal 46' Salviato).

A disposizione: Galliera, Costante.

Allenatore: Emiliano Bigica

BRA (5-3-2): Tosi; Bertini, Zanoni, Firman, Renda, Melani; Giallombardo, Minniti, Foglio; Tall, Florio.

A disposizione: Rossetti, Zanfardino, De Angelis, Federico, Giolfo, Persiano, Macrì, Coda, Fumi, Marchetti, Franca.

Allenatore: Riccardo Boschetto.

Arbitro: Bruscagin (sez. di Gallarate)

Assistenti: Arcaini, Bogni