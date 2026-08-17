Dopo l'arrivo dell'ufficialità dell'accordo col Crystal Palace del suo assistito, Boaz Goren, agente di Anan Khalaili, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente israeliana 103 FM nella quale torna in primo luogo a parlare delle ore che hanno preceduto lo stop al suo arrivo all'Inter decretato dal CONI: "Sembra strano, ma è semplice. Anan è arrivato dove è arrivato perché è un calciatore eccellente, ma non solo; anche perché ha una personalità straordinaria. Quando osserviamo i giocatori dalle tribune, ci aspettiamo che, qualunque cosa accada loro in campo, riescano a migliorare molto rapidamente. Anan è così. Cosa è successo con l'Inter? Eravamo seduti nelle nostre camere d'albergo, Anan era nella stanza accanto alla nostra, separati da un muro. Sono andato nella sua stanza e gli ho detto chiaramente che la questione era irrimediabile. Quattro minuti dopo era di nuovo nella mia stanza e ci siamo messi a ridere. La questione è irrimediabile? Ridiamoci su, va bene. Andiamo avanti. Ho vissuto questa situazione estrema e tutto ciò che si dice è vero, ma non si applica ad Anan. Si trova dove si trova perché è un talento speciale. Sicuramente lui non giocherà in Italia finché non cambieranno il protocollo, ma in Inghilterra il medico non ci ha messo più di due minuti a dargli il via libera quando la questione è stata sollevata".

Per Anan ho sentito club che mi hanno stupito

Il procuratore ha poi aggiunto: "È chiaro che l'Inter rappresentava una storia eccellente, ma abbiamo lasciato perdere perché era impossibile. Da quel momento in poi, posso dire che ogni squadra europea posta a un livello tale da potersi permettere la cifra pagata per lui, che non è bassa, avrebbe dovuto contattare Anan. In tutta Europa e a tutti i livelli. Il livello dei club con cui sono entrato in contatto, grazie a questo giocatore, come agente, mi stupisce ancora oggi. Il mercato parla e ci sono persone che vedono minacciata la loro posizione durante la pausa estiva. Visto che Anan è il miglior giocatore del mondo e non ha problemi fisici, un posto per lui deve esserci. Il Crystal Palace era in contatto con noi da poco meno di un anno e lo voleva da gennaio, e alla fine l'affare è andato a buon fine. Non c'è nessun club in Europa, Inter compresa, che è la squadra migliore tra quelle che giocano con il modulo 3-5-2, che non lo volesse", ha affermato Goren. "Abbiamo svolto un lungo lavoro interno che ha preso in considerazione tutte le opzioni rilevanti per lui, l'Inter è sempre stata al primo posto perché gioca con quel modulo e il Crystal Palace era al secondo".