Intervistato nella zona mista dell'Allianz Stadium di Torino, dopo l'amichevole in famiglia con la Juve Next Gen, Luciano Spalletti ha commentato le parole di John Elkann che ha parlato di anno della ricostruzione per i bianconeri che sono chiamati a riaprire un ciclo vincente dopo un periodo avaro di vittorie: "Mi sembra che ci sia impegno da parte della società, da parte dei direttori, per ricreare quest'antagonismo nei ruoli - le parole del tecnico toscano riportate da Tuttomercatoweb.com -. Abbiamo fatto delle operazioni interessanti. Naturalmente, poi, quando scendi un po' di livello, puoi rimontare sopra quei gradini persi: c'è sempre un lavoro da fare, c'è sempre un tempo da dover gestire. Noi non siamo nelle condizioni di andare a prendere calciatori come hanno fatto alcune società, spendendo tantissimo, però delle cose le abbiamo fatte e le abbiamo fatte, secondo noi, in maniera intelligente. Poi c'è ancora del lavoro da fare, probabilmente, per essere del livello di qualche squadra. Sicuramente, per quello che vedo già in questo momento, noi abbiamo una squadra forte, però bisognerà anche essere più bravi degli altri perché sono forti anche gli altri. Ci può essere qualche squadra fortissima, bisogna mantenere la qualità iniziale di questi calciatori e metterla in pratica".