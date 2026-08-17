Quali obiettivi si è data la Juventus in vista della prossima stagione? A precisa domanda di Sky Sport, John Elkann, amministratore delegato di Exor, ha risposto così: "Scudetto? L'ambizione della Juve sarà sempre quella di vincere. Abbiamo una serie di grandi impegni in Italia e in Europa, ed è importante portarli avanti. Abbiamo avuto sempre dei cicli nella nostra storia, ora siamo in una fase di costruzione, sarà importante farla bene". 

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 17 agosto 2026 alle 19:45
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.