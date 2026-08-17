Quali obiettivi si è data la Juventus in vista della prossima stagione? A precisa domanda di Sky Sport, John Elkann, amministratore delegato di Exor, ha risposto così: "Scudetto? L'ambizione della Juve sarà sempre quella di vincere. Abbiamo una serie di grandi impegni in Italia e in Europa, ed è importante portarli avanti. Abbiamo avuto sempre dei cicli nella nostra storia, ora siamo in una fase di costruzione, sarà importante farla bene".