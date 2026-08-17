In vista della stagione 2026/27 cambiano le modalità di accesso e la viabilità intorno allo stadio San Siro. Il nuovo assetto degli ingressi, determinato dall'allestimento del cantiere all'interno del quale verrà costruito il nuovo stadio, sarà operativo già a partire dalla partita di sabato dell'Inter contro il Monza. Per questo motivo, il consiglio per tutto il pubblico è di raggiungere San Siro con i mezzi pubblici. I parcheggi destinati alle auto, infatti, sono stati ridotti e nel corso della stagione andranno progressivamente a diminuire.

La scelta del mezzo pubblico consigliato varia in base al settore di appartenenza:

Settori Arancio, Verde e Rosso: si consiglia di utilizzare la metropolitana M1 (linea rossa) e scendere alla fermata Lotto.

Settori Arancio, Blu e Rosso: è possibile utilizzare la metropolitana M5 (linea lilla), scendendo al capolinea San Siro Stadio, oppure il tram 16, con fermata Stadio Meazza.

Attenzione: via dei Piccolomini è chiusa al transito pedonale.

LA NUOVA NUMERAZIONE DEGLI INGRESSI

La numerazione degli ingressi dello stadio è stata modificata: non sono più presenti gli ingressi dal 7 al 10. Sul lato ovest della cancellata, in corrispondenza dei settori rossi, non sono più previsti ingressi: queste aree saranno utilizzate esclusivamente come uscite di emergenza e potranno essere aperte durante il deflusso al termine della partita. Le persone con disabilità potranno accedere allo stadio attraverso la PC4, situata a fianco dell'ingresso 11.

Sul proprio titolo di accesso ogni spettatore troverà indicato l’ingresso consigliato per accedere allo stadio. Nella maggior parte dei casi si tratta di un’indicazione e non di un ingresso obbligatorio: gli spettatori potranno utilizzare anche gli altri ingressi disponibili, scegliendo eventualmente quello con la coda più scorrevole, a parte tre ingressi che hanno destinazioni ben definite e obbligatorie:

Ingresso 2: obbligatorio per i titoli di accesso al Secondo Verde;

Ingresso 3: obbligatorio per i titoli di accesso al Terzo Verde;

Ingresso 15 bis: obbligatorio ed esclusivo per i titoli di accesso al Terzo Blu – settore ospiti.