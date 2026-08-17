In vista della stagione 2026/27 cambiano le modalità di accesso e la viabilità intorno allo stadio San Siro. Il nuovo assetto degli ingressi, determinato dall'allestimento del cantiere all'interno del quale verrà costruito il nuovo stadio, sarà operativo già a partire dalla partita di sabato dell'Inter contro il Monza. Per questo motivo, il consiglio per tutto il pubblico è di raggiungere San Siro con i mezzi pubblici. I parcheggi destinati alle auto, infatti, sono stati ridotti e nel corso della stagione andranno progressivamente a diminuire.
La scelta del mezzo pubblico consigliato varia in base al settore di appartenenza:
Settori Arancio, Verde e Rosso: si consiglia di utilizzare la metropolitana M1 (linea rossa) e scendere alla fermata Lotto.
Settori Arancio, Blu e Rosso: è possibile utilizzare la metropolitana M5 (linea lilla), scendendo al capolinea San Siro Stadio, oppure il tram 16, con fermata Stadio Meazza.
Attenzione: via dei Piccolomini è chiusa al transito pedonale.
LA NUOVA NUMERAZIONE DEGLI INGRESSI
La numerazione degli ingressi dello stadio è stata modificata: non sono più presenti gli ingressi dal 7 al 10. Sul lato ovest della cancellata, in corrispondenza dei settori rossi, non sono più previsti ingressi: queste aree saranno utilizzate esclusivamente come uscite di emergenza e potranno essere aperte durante il deflusso al termine della partita. Le persone con disabilità potranno accedere allo stadio attraverso la PC4, situata a fianco dell'ingresso 11.
Sul proprio titolo di accesso ogni spettatore troverà indicato l’ingresso consigliato per accedere allo stadio. Nella maggior parte dei casi si tratta di un’indicazione e non di un ingresso obbligatorio: gli spettatori potranno utilizzare anche gli altri ingressi disponibili, scegliendo eventualmente quello con la coda più scorrevole, a parte tre ingressi che hanno destinazioni ben definite e obbligatorie:
Ingresso 2: obbligatorio per i titoli di accesso al Secondo Verde;
Ingresso 3: obbligatorio per i titoli di accesso al Terzo Verde;
Ingresso 15 bis: obbligatorio ed esclusivo per i titoli di accesso al Terzo Blu – settore ospiti.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 18:36 Sky - Inter-Monza, Esposito-Bonny in attacco. Thuram recuperato
- 18:22 Malagò senza pace: ora la Procura del CONI chiede indagine alla FIGC
- 18:07 Di Napoli: "Inter la più forte in A. Trovatemi una squadra con quel centrocampo e attacco..."
- 17:53 Calcio italiano in crisi, Cabrini: "La FIGC deve imporsi, ci vuole una svolta"
- 17:38 Monza, intervento chirurgico per Pessina: ora inizia l'iter riabilitativo
- 17:24 Jones-Inter, ormai si tratta di capire quando. Lynch: "L'offerta sta arrivando"
- 17:09 Monza, alta l'attesa per la gara con l'Inter: meno di 1000 biglietti disponibili
- 16:55 E se fosse Chiesa il sostituto di Luis Henrique? Tutti i pro e i contro
- 16:42 Martorelli: "Scudetto, ecco perché l'Inter è favorita"
- 16:28 San Siro, cambiano le modalità di accesso: il nuovo assetto
- 16:15 fcinMassolin vicino al rientro, Spence lavora a parte
- 16:14 Transfermarkt - Spence sul podio dei calciatori inglesi più costosi della A
- 15:59 Inter, Roma e Napoli: boom di abbonamenti dei tifosi. Exploit del Genoa
- 15:44 Roma, si torna al lavoro su Fofana. Luis Henrique ora è in stand-by
- 15:30 Nico Paz chiarisce: "Volevo solo restare al Como, qui sono felice"
- 15:15 Milan, Mario Gila: "Ho voluto fortemente i rossoneri, per me un sogno"
- 15:01 Joao Cancelo-Barcellona, atto terzo: "O giocavo qui o restavo fermo"
- 14:46 Berenbruch brucia le tappe: il ragazzo è già arrivato ad Avellino
- 14:32 Khalaili subito via dal Palace? Goren: "Ne parleremo al momento"
- 14:17 L'ag. di Khalaili: "Niente Inter? Abbiamo riso. Ma i nerazzurri erano al top"
- 14:04 Coppa Italia Serie C: i rigori puniscono Inter, Juventus e Atalanta
- 13:50 Sky - Thuram, allenamento in gruppo: è a disposizione per il Monza
- 13:40 Jones, tutto per l'Inter. E la distanza col Liverpool è ai minimi termini
- 13:37 Galante: "Inter già quasi pronta. Magari per alzare il livello..."
- 13:23 SM - Il Modena si fa avanti con l'Inter per Iddrissou
- 13:09 Il Monza prova a rinforzarsi in vista dell'Inter: due discorsi con la Juventus
- 12:55 UFFICIALE - Nuovo acquisto per la Juventus: Jhon Lucumì
- 12:46 Il Messaggero - Lazio-Mantova: 5,5 all'incolpevole Frattesi
- 12:38 Lazio, la Curva attacca: "Benvenuto Frattesi, stic...i di Frattesi. L'obiettivo..."
- 12:27 L'agente di Perisic: "L'Inter? Non si muove nulla. Attendiamo"
- 12:14 SM - Luis Henrique, c'è distanza tra Roma e Inter. Previsti nuovi contatti
- 12:00 videoLa SETTIMANA di CURTIS JONES all'INTER. Lui legato a LUIS HENRIQUE? Ecco la verità
- 11:44 Chivu sorride: Spence si inserisce, Thuram recupera
- 11:30 SI - Inter, ora Curtis Jones. Diaby pista non tramontata
- 11:20 Yael Trepy in terapia intensiva: ha rischiato di annegare in piscina
- 11:16 CdS - Icardi, la Lazio sogna ancora: ha un vantaggio rispetto ai "concorrenti"
- 11:02 Il Messaggero - Luis Henrique, decisione nei prossimi giorni
- 10:48 Luis Henrique-Roma, chiusura distante. Serve trovare due accordi
- 10:34 TS - Futuro Inter, blindato Bovio. Fissato un nuovo incontro per Esposito
- 10:20 TS - Attacco Inter, pochi squilli da Pio-Bonny. Difficile Lautaro dal 1' col Monza
- 10:06 CdS - Estate Inter: Diouf in vetrina. Conferme, novità e rimandati del pre-campionato
- 09:52 TS - Le ultime due richieste di Chivu: Jones e un attaccante. Cosa serve per sbloccare le operazioni
- 09:38 TS - Spence, "ballottaggio" per il numero di maglia: possibile sorpresa
- 09:24 GdS - Via Luis Henrique, poi Curtis Jones: il Liverpool aspetta l'Inter
- 09:10 GdS - Inter-Betis, Calhanoglu fuori per una ginocchiata: come sta il turco
- 08:56 GdS - Spence e Thuram lavorano ad Appiano: l'agenda dei due verso Inter-Monza
- 08:42 GdS - Lautaro, quattro allenamenti per convincere Chivu: vuole già una maglia dal 1'
- 08:28 GdS - Stones, obiettivo Champions: l'Inter lo ha preso per un motivo. Curiosità sul primo gol
- 08:14 CdS - Luis Henrique, la Roma vorrebbe il prestito: occhio alla Premier. E se parte il brasiliano...
- 08:00 CdS - Jones vuole l'Inter, ora tocca ai club: Reds ammorbiditi, l'obiettivo dei nerazzurri
- 00:00 Tricolore sul petto, pronti a ripartire. E la Champions non è un miraggio
- 23:52 Panucci: "Alla Lazio capiremo se Frattesi è davvero un giocatore di livello"
- 23:38 Milan, Jashari: "Contro l'Inter ho giocato in mezzo con Modric, possiamo coesistere"
- 23:23 Coppa Italia, clamoroso all'Olimpico: Lazio eliminata dal Mantova! Frattesi in campo dal 71'
- 23:10 La convinzione di Lupo: "Il mercato dell'Inter non è concluso. Sul Milan..."
- 22:56 Qui Monza - Forson e Cutrone già ispirati. E Juric vuole tenere Colpani
- 22:42 Spence pronto a raccontare il viaggio nerazzurro sul suo canale Youtube
- 22:28 Calori: “Frattesi, Lazio scelta giusta: può rilanciarsi dopo l'esperienza Inter"
- 22:14 Inter pronta a tornare alla carica per Jones: il calciatore vuole i nerazzurri
- 22:00 Marotta, tappa gastronomica in Valsassina: visita alla Gildo Formaggi
- 21:45 Tacchinardi: "Dall'Inter alla Lazio, per Frattesi è un altro sport"
- 21:31 Inter Women, Bugeja: "Contro il Parma sarà una gara dura"
- 21:17 Stones, il primo squillo in nerazzurro entusiasma i tifosi. E il 'suo' City...
- 21:02 Lazio, Fabiani: "Frattesi? Con Gattuso abbiamo scherzato perché..."
- 20:53 Lazio, Zaccagni: "Frattesi bravissimo ragazzo, si è ambientato in pochi minuti"
- 20:39 Coppa Italia, poker di Frosinone e Genoa: eliminate Juve Stabia e Ascoli
- 20:25 Abbracci tra Dumfries e Dzeko prima dell'amichevole tra Schalke e Real
- 20:12 Sky - La Roma attende Mora. Poi l'affondo per Luis Henrique: il punto
- 19:57 GdS - Calhanoglu, la botta subita contro il Betis non preoccupa
- 19:42 GdS - Spence, prima volta alla Pinetina. Thuram da domani in gruppo?