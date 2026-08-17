Il destino di Luis Henrique resta in bilico, ma non c' ancora accordo non solo tra il giocatore e la Roma: secondo il Corriere dello Sport manca anche quello tra le due società. Come riporta il quotidiano, infatti, l'idea dell'Inter sarebbe quella di venderlo in modo da garantirsi una "copertura" per l'affare Jones. Il fronte è aperto e c'è una valutazione concordata attorno ai 25 milioni di euro.

In questo momento, però, i giallorossi sono concentrati sul sistemare l'attacco. In più, preferirebbero un prestito, invece di un acquisto a titolo definitivo. Date le circostanze, quindi, occhio alla Premier League. Se davvero l'ex OM dovesse partire, non è così certo che in casa Inter si vada a casa di un altro esterno. Probabile, si legge, una soluzione low cost andando a cercare un profilo più offensivo che difensivo.