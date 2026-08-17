Il clima intorno alla Lazio è sempre più incandescente. Dopo l'inopinata sconfitta interna col Mantova che ha chiuso praticamente prima ancora di cominciare la corsa dei biancocelesti in Coppa Italia, la Curva Nord laziale ha diramato un duro comunicato nel quale mette la società di fronte alle proprie responsabilità, tirando in ballo anche l'ultimo arrivato Davide Frattesi. Ecco parte delle parole del tifo organizzato della Lazio:

"Dove eravamo rimasti...

Era finita male è iniziata peggio!

Fuori con il Mantova, fuori dalla coppa Italia, trofeo a cui siamo legati ed a cui tenevamo fortemente!

Noi ripartiamo da dove ci siamo lasciati!

Ripartiamo dal comunicato del 5 giugno dove abbiamo annunciato le nostre decisioni, quelle scelte che ci hanno portato in 30.000 in piazza il 2 luglio e che hanno messo in moto un meccanismo mediatico che sta facendo scalpore in tutto il mondo.

Dobbiamo però ribadire alcuni concetti che qualcuno (pochi) ancora non hanno capito.

Benvenuto Frattesi!

Sti cazzi di Frattesi!

Siamo sempre felici quando un nuovo giocatore indossa la maglia della Lazio, lo siamo ancora di più se è cresciuto con addosso i colori biancocelesti, gli facciamo i nostri più sentiti auguri per una stagione da disputare alla grande (per noi è un obbligo!) ma tutto questo non ci deve distogliere da quello che è il nostro obiettivo, soprattutto dopo una sconfitta così umiliante, e cioè combattere la dittatura di un uomo che non sa accettare la disfatta e non ha la lungimiranza di capire che è giunto al capolinea.

Non sono gli acquisti che ci interessano ma eventualmente gli acquirenti, non sono i risultati che ci importano anche se vogliamo assolutamente vincere, non è la promessa di uno stadio che ci può far cambiare idea (quel progetto di una curva nord divisa in due anelli non ci piace, lo abbiamo detto e lo combatteremo fortemente perché ci sono i tempi per cambiarlo!), noi restiamo fermi sulle nostre convinzioni: vogliamo la nostra LIBERTÀ e per quella lotteremo fino allo stremo delle nostre forze!".