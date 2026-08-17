L'Inter pensa al futuro. A blindare i suoi gioielli, forti e giovani. Negli ultimi giorni si è parlato delle prestazioni in pre-campionato di Leonardo Bovio e, come riporta Tuttosport, la società ha già trovato l'intesa per allungare il contratto del giovane difensore fino al 2031.

In settimana, poi, è atteso l'incontro (potrebbe essere quello definitivo dopo il primo faccia a faccia dei giorni scorsi) per arrivare a definire il contratto di Francesco Pio Esposito, del quale le parti stanno già discutendo da qualche tempo.