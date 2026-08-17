L'Inter è "già quasi pronta". Così la definisce l'ex difensore nerazzurro Fabio Galante ai microfoni di Tutto Mercato Web: "Sì l'Inter la vedo favorita. Ha fatto acquisti che hanno migliorato una squadra difficile da ritoccare vista l'ottima qualità che c'era già. John Stones e Djed Spence sono forti: il difensore inglese è completo, esperto, ha vinto tanto. Guardiola lo ha avuto e dice che è di una qualità e un carisma incredibili, dunque basta questa presentazione. Poi oltre a Manuel Akanji e Alessandro Bastoni non dimentichiamo Benjamin Pavard, Carlos Augusto e Yann Bisseck. L'Inter ha sei centrali veramente forti".
Da scudetto e anche da Champions?
"Qualche squadra è di un livello superiore vedi PSG, Real Madrid, Bayern Monaco però l'Inter ha dimostrato che può fare un certo cammino. Per vincerla oltre alla qualità serve anche un percorso che ti aiuti, beccando magari la squadra che in quel momento ad esempio è senza qualche giocatore. Però alla fine anche in Champions sono convinto che l'Inter farà la sua figura".
Spence come lo valuta?
"Giocatore di gran qualità, arriva dalla Premier e credo che dimostrerà la sua gamba, la sua forza. Ha qualità alla Dumfries, ha corsa e tecnica".
Cosa manca ora all'Inter?
"Alzare il livello di questa squadra non è facile. Forse potrebbe servire un giocatore di qualità, esperto, che ha fatto tanto la Champions. Ma non vedo ora lacune o ruoli scoperti. Se poi trovano un centrocampista tecnico che salta l'uomo ben venga ma credo che questa Inter sia comunque molto competitiva così".
Frattesi alla Lazio, che ne pensa?
"Davide lo conosco bene, è un ragazzo eccezionale, ci siamo sentiti ieri e gli ho fatto l'in bocca al lupo per la nuova avventura. Mi è dispiaciuto della sua partenza perché Davide quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto alla grande. I momenti belli dell'Inter lo hanno visto protagonista, vedi il gol con il Barcellona ma anche con Verona e Udinese tra gli altri. Ha dato grandissime gioie ai tifosi interisti. Però andrà in una piazza dove avrà più spazio, si metterà in mostra per la Nazionale. Ripeto, mi dispiace ma sono contento per lui per come potrà mettersi in evidenza".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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