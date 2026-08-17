La Gazzetta dello Sport dedica uno spazio non troppio ampio al nome di mercato oggi più vicino al mondo Inter, quello di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool che ormai da tempo si è promesso ai nerazzurri ma per il quale non è ancora arrivato un accordo tra i club in merito al possibile trasferimento in Italia.

Secondo la rosea, inizia oggi una settimana decisiva per il futuro del giocatore. Jones era fuori anche ieri nel test tra Liverpool e Como ed è pronto a spingere per un passaggio in nerazzurro. I Reds, dal canto loro, aspettano una proposta: potrebbe arrivare dopo la cessione di Luis Henrique.