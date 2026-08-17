La figuraccia di ieri contro il Mantova è il segnale di una Lazio ancora decisamente incompleta, che deve allarmare tutti in società. Questo è il parere dell'ex difensore biancoceleste Giuseppe Pancaro, che intervistato da LazioNews24.com ha commentato anche l'arrivo di Davide Frattesi e le voci su Mauro Icardi: "Frattesi è sicuramente un ottimo acquisto. Icardi, se sta bene, sarebbe anche lui secondo me un ottimo acquisto, ma a questi bisogna aggiungere ancora qualcosa per poter fare un campionato tranquillo".

Sulle candidate allo Scudetto aggiunge: "Allora, l’Inter sicuramente parte favorita perché è la squadra che si muove meglio di tutti sul mercato. Poi, per quanto riguarda il Milan è un cantiere aperto, quindi al momento è impossibile prevedere quello che potrà essere il campionato del Milan. La Juve parte un po’ avanti perché l’allenatore già c’era l’anno scorso, Spalletti, però anche la Juve in questo momento è difficile da prevedere che tipo di squadra vedremo l’anno prossimo. La Roma si sta muovendo bene sul mercato. Forse come sorpresa, valutando anche magari l’annata negativa dell’anno scorso, metterei la Fiorentina. E non dimenticherei il Como, che sul mercato si muove sempre bene, investe tanti soldi ma in modo con cognizione di causa, prendendo giocatori funzionali a quello che vuole fare Cesc Fabregas. Bisognerà vedere però come gestiranno il doppio impegno campionato-Champions League".