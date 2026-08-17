L'arrivo di Spence ha portato sicuramente all'Inter quel dinamismo che, dopo l'addio di Denzel Dumfries, mancava nel settore destro del campo. Ma quali sono i calciatori inglesi più costosi della storia della Serie A? Transfermarkt ha fatto la top ten. Al primo posto troviamo Tammy Abraham, pagato ben 41 milioni di euro dalla Roma. Alle sue spalle troviamo Tomori (36), poi Chalobah e Spence a 30 milioni. Proseguiamo la graduatoria con Kelly, Loftus-Cheek, Rowe, Smalling, Godfrey e Ince.