Djed Spence è l'erede, almeno numericamente, di Denzel Dumfries. E' il giocatore che l'Inter ha preso, dopo lunga rincorsa, per mettere a posto il settore esterni a seguito della cessione dell'olandese al Real Madrid. L'inglese, acquistato anche per la capacità di giocare a destra come a sinistra, potrebbe diventare il successore di Dumfries anche per numero di maglia.

Come riporta oggi Tuttosport, infatti, Spence potrebbe indossare sia la 24, che aveva già al Middlesbrough e poi nelle ultime due stagioni al Tottenham, oppure la 2 dell'olandese, appena lasciata libera. Nel frattempo spera di poter giocare qualche minuto già contro il Monza, sabato a San Siro.