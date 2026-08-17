Tra mercato e campo, la pre-season dell'Inter procede dritta verso sabato prossimo, giorno d'esordio in campionato al Meazza contro il Monza. Il Messaggero fa il punto sulla costruzione della squadra che la dirigenza metterà a disposizione di Cristian Chivu, che si appresta a iniziare la difesa del tricolore con novità sostanziali tra le mani, l'ultima delle quali la firma di Djed Spence. L’esterno inglese ha già preso primo contatto con il mondo nerazzurro varcando i cancelli di Appiano Gentile nell'allenamento di ieri in cui ha svolto i test fisici di routine e ha familiarizzato con le strutture che lo ospiteranno, prima di aggregarsi ai nuovi compagni di squadra.
Per quanto concerne il campo, spicca la situazione di Marcus Thuram che ha ripreso ad allenarsi a ritmi intensi ed è pronto al reintegro in gruppo, con l'obiettivo di farsi trovare pronto contro il Monza, almeno per la convocazione visto che un impiego dal primo minuto sarebbe improbabile. Chivu sorride e compatta il gruppo. Con l’inserimento di Spence e il ritorno di Thuram, la rosa guadagna profondità e soluzioni preziose per affrontare il debutto stagionale con le giuste garanzie.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 12:55 UFFICIALE - Nuovo acquisto per la Juventus: Jhon Lucumì
- 12:46 Il Messaggero - Lazio-Mantova: 5,5 all'incolpevole Frattesi
- 12:38 Lazio, la Curva attacca: "Benvenuto Frattesi, stic...i di Frattesi. L'obiettivo..."
- 12:27 L'agente di Perisic: "L'Inter? Non si muove nulla. Attendiamo"
- 12:14 SM - Luis Henrique, c'è distanza tra Roma e Inter. Previsti nuovi contatti
- 12:00 videoLa SETTIMANA di CURTIS JONES all'INTER. Lui legato a LUIS HENRIQUE? Ecco la verità
- 11:44 Chivu sorride: Spence si inserisce, Thuram recupera
- 11:30 SI - Inter, ora Curtis Jones. Diaby pista non tramontata
- 11:20 Yael Trepy in terapia intensiva: ha rischiato di annegare in piscina
- 11:16 CdS - Icardi, la Lazio sogna ancora: ha un vantaggio rispetto ai "concorrenti"
- 11:02 Il Messaggero - Luis Henrique, decisione nei prossimi giorni
- 10:48 Luis Henrique-Roma, chiusura distante. Serve trovare due accordi
- 10:34 TS - Futuro Inter, blindato Bovio. Fissato un nuovo incontro per Esposito
- 10:20 TS - Attacco Inter, pochi squilli da Pio-Bonny. Difficile Lautaro dal 1' col Monza
- 10:06 CdS - Estate Inter: Diouf in vetrina. Conferme, novità e rimandati del pre-campionato
- 09:52 TS - Le ultime due richieste di Chivu: Jones e un attaccante. Cosa serve per sbloccare le operazioni
- 09:38 TS - Spence, "ballottaggio" per il numero di maglia: possibile sorpresa
- 09:24 GdS - Via Luis Henrique, poi Curtis Jones: il Liverpool aspetta l'Inter
- 09:10 GdS - Inter-Betis, Calhanoglu fuori per una ginocchiata: come sta il turco
- 08:56 GdS - Spence e Thuram lavorano ad Appiano: l'agenda dei due verso Inter-Monza
- 08:42 GdS - Lautaro, quattro allenamenti per convincere Chivu: vuole già una maglia dal 1'
- 08:28 GdS - Stones, obiettivo Champions: l'Inter lo ha preso per un motivo. Curiosità sul primo gol
- 08:14 CdS - Luis Henrique, la Roma vorrebbe il prestito: occhio alla Premier. E se parte il brasiliano...
- 08:00 CdS - Jones vuole l'Inter, ora tocca ai club: Reds ammorbiditi, l'obiettivo dei nerazzurri
- 00:00 Tricolore sul petto, pronti a ripartire. E la Champions non è un miraggio
- 23:52 Panucci: "Alla Lazio capiremo se Frattesi è davvero un giocatore di livello"
- 23:38 Milan, Jashari: "Contro l'Inter ho giocato in mezzo con Modric, possiamo coesistere"
- 23:23 Coppa Italia, clamoroso all'Olimpico: Lazio eliminata dal Mantova! Frattesi in campo dal 71'
- 23:10 La convinzione di Lupo: "Il mercato dell'Inter non è concluso. Sul Milan..."
- 22:56 Qui Monza - Forson e Cutrone già ispirati. E Juric vuole tenere Colpani
- 22:42 Spence pronto a raccontare il viaggio nerazzurro sul suo canale Youtube
- 22:28 Calori: “Frattesi, Lazio scelta giusta: può rilanciarsi dopo l'esperienza Inter"
- 22:14 Inter pronta a tornare alla carica per Jones: il calciatore vuole i nerazzurri
- 22:00 Marotta, tappa gastronomica in Valsassina: visita alla Gildo Formaggi
- 21:45 Tacchinardi: "Dall'Inter alla Lazio, per Frattesi è un altro sport"
- 21:31 Inter Women, Bugeja: "Contro il Parma sarà una gara dura"
- 21:17 Stones, il primo squillo in nerazzurro entusiasma i tifosi. E il 'suo' City...
- 21:02 Lazio, Fabiani: "Frattesi? Con Gattuso abbiamo scherzato perché..."
- 20:53 Lazio, Zaccagni: "Frattesi bravissimo ragazzo, si è ambientato in pochi minuti"
- 20:39 Coppa Italia, poker di Frosinone e Genoa: eliminate Juve Stabia e Ascoli
- 20:25 Abbracci tra Dumfries e Dzeko prima dell'amichevole tra Schalke e Real
- 20:12 Sky - La Roma attende Mora. Poi l'affondo per Luis Henrique: il punto
- 19:57 GdS - Calhanoglu, la botta subita contro il Betis non preoccupa
- 19:42 GdS - Spence, prima volta alla Pinetina. Thuram da domani in gruppo?
- 19:28 Marianella: "Inter, difficile trovare un giocatore più completo di Jones"
- 19:14 JONES ESCLUSO ANCORA: doppio assist dal LIVERPOOL! Ultimo sforzo per UN'INTER da CHAMPIONS
- 19:00 Il Fulham su Bellanova: l'Atalanta dice no agli inglesi
- 18:45 Liverpool-Como, Jones neanche in panchina. Romano: "Vuole l'Inter"
- 18:30 Millesi: "Inter Under 23 ostica, per il Catania debutto non facile"
- 18:14 Il Tottenham saluta Spence: "Avrai sempre un posto nella nostra storia"
- 17:59 Liverpool-Como, Jones non è in distinta: oggi si è allenato a parte
- 17:45 Il Betis ringrazia l'Inter: "Un onore affrontare i campioni d'Italia"
- 17:30 Godts si presenta al PSG: "Sono nel club bicampione d'Europa, il migliore"
- 17:15 Sassarini felice: "Ottima gara, atmosfera bellissima. Successo di qualità"
- 17:00 Avellino, fissato il Berenbruch-day: ecco quando sbarcherà in Irpinia
- 16:45 fcinRiflettori su Lavelli: chiamate dalla Serie B e dalla Serie C
- 16:30 SM - Juventus non interessata a Brozovic. Resta aperta la pista Kessié
- 16:15 L'Inter Women ci ha preso gusto: battuto in casa anche il Newcastle
- 16:00 videoSpence si presenta: "In un film sarei Spiderman"
- 15:45 Lazio, subito Frattesi: convocato per la gara di Coppa Italia col Mantova
- 15:30 Il Boca Juniors in ansia: attesa un'offerta dall'Inter per Delgado
- 15:15 fcinSubito in campo alla Pinetina, Thuram lavora in parte coi compagni
- 15:00 Josep Martinez mette nel mirino il Monza: "Ci vediamo a San Siro"
- 14:45 Gosens: "Il derby della Ruhr? Me lo aspetto simile a quello di Milano"
- 14:30 AEK Atene verso lo spareggio Champions, Alexiou non è in lista
- 14:15 Tottenham, Van de Ven saluta Spence: "Spacca tutto all'Inter"
- 14:02 Inter Women in campo contro il Newcastle: ecco la formazione di Sassarini
- 14:00 Per Curtis Jones non serve cedere Luis Henrique: i numeri non mentono
- 13:40 La Juventus fiuta un colpo dal sapore di... Inter: proposto Brozovic
- 13:20 SM - Jones più vicino all'Inter, Luis Henrique più vicino alla Roma