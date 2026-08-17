Tra mercato e campo, la pre-season dell'Inter procede dritta verso sabato prossimo, giorno d'esordio in campionato al Meazza contro il Monza. Il Messaggero fa il punto sulla costruzione della squadra che la dirigenza metterà a disposizione di Cristian Chivu, che si appresta a iniziare la difesa del tricolore con novità sostanziali tra le mani, l'ultima delle quali la firma di Djed Spence. L’esterno inglese ha già preso primo contatto con il mondo nerazzurro varcando i cancelli di Appiano Gentile nell'allenamento di ieri in cui ha svolto i test fisici di routine e ha familiarizzato con le strutture che lo ospiteranno, prima di aggregarsi ai nuovi compagni di squadra.

Per quanto concerne il campo, spicca la situazione di Marcus Thuram che ha ripreso ad allenarsi a ritmi intensi ed è pronto al reintegro in gruppo, con l'obiettivo di farsi trovare pronto contro il Monza, almeno per la convocazione visto che un impiego dal primo minuto sarebbe improbabile. Chivu sorride e compatta il gruppo. Con l’inserimento di Spence e il ritorno di Thuram, la rosa guadagna profondità e soluzioni preziose per affrontare il debutto stagionale con le giuste garanzie.