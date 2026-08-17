João Cancelo è arrivato a Barcellona, pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia blaugrana. Il terzino portoghese è atterrato nella capitale catalana lunedì proveniente dall'Arabia Saudita ed è uscito dal terminal privato dell'aeroporto di El Prat, dove ha espresso la sua felicità per il ritorno in quella che considera casa sua. "Sono molto felice di essere tornato. Pensavo sarebbe stato più semplice, ma alla fine si è complicato. Beh, sono dove voglio essere", ha spiegato il giocatore portoghese, che ha anche ammesso di essere "molto desideroso" di unirsi alla squadra. "Mi alleno da una settimana. Non è facile per un giocatore stare senza giocare. Ho detto a Deco che o venivo qui o sarei rimasto lì per un anno senza giocare, continuando a percepire lo stipendio".

Scusa Inzaghi, ho il Barça nel cuore

Cancelo ha anche aggiunto: che la sua priorità è sempre stata quella di tornare al Barça e che si è impegnato per ottenere la sua cessione a parametro zero dall'Al-Hilal: "Sono riuscito ad andarmene a parametro zero. Mi sono impegnato, ma la cosa più importante è che io sia felice, che la mia famiglia sia felice, e questo è il posto in cui voglio stare. Mi piace molto questo club, e non è una novità, è una cosa che va avanti da un po'. È un club molto speciale, con cui mi identifico molto per il mio stile di gioco. Sono qui per dare il mio contributo e spero che vinceremo molti titoli". Il Barça sta lavorando per completare le visite mediche e la firma del contratto, che secondo Jijantes avrà una durata di tre stagioni, prima di mettere il giocatore a disposizione di Hansi Flick.