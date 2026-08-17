Hakan Calhanoglu ha rilasciato una lunga intervista a beIN Sports Australia in occasione della tappa a Perth dell'Inter. Ecco alcuni passaggi della sua chiacchierata:

Sei uno dei migliori tiratori al mondo, raccontami il tuo gol segnato contro la Roma.

"Non ci sono segreti, tutti mi conoscono. Anche i miei compagni, prima della partita o durante l'intervallo mi dicono sempre 'se hai la possibilità di tirare, tira'. Conosco anche io la mia qualità. Quando sono libero, tiro in porta e qualche volta va bene".

Il tuo gol preferito?

"La punizione contro il Dortmund, sono passati tanti anni ma è un gol speciale per me".

Due scudetti con l'Inter, l'ultimo con Chivu: è stato speciale?

"Sicuramente, tutti pensavano che fossimo 'morti' dopo quello che era successo l'anno prima. La squadra ha avuto una mentalità forte; quando c'è stato un momento difficile, abbiamo risposto sul campo ed è questo quello che ha fatto la differenza".

Ora vi danno tutti per favoriti.

"L'obiettivo è sempre rivincere o dominare il campionato. In cinque anni ho vinto otto trofei e giocato due finali di Champions, avrei voluto vincerne una ma il calcio è così. L'obiettivo è sempre rivincere lo scudetto, dominare: proveremo anche quest'anno a vincere dei trofei".

Cosa rende Chivu unico?

"Non posso dire niente su Simone Inzaghi, mi ha voluto tanto quando è venuto all'Inter e sono cresciuto tanto con lui come giocatore e come persona. Chivu è diverso, a lui interessi più come persona. Per lui non è più importante il calcio ma sei importante tu come persona, come ti senti, è sempre disponibile, ti dà fiducia e ti fa sentire bene. Ovviamente c'è anche un aspetto tattico importante, vuole che ti alleni al 100% ma è come un fratello e un amico, con lui puoi parlare di tutto, ti dà una mano sempre ed è questo che mi piace. Avevo molte cose da risolvere e lui mi ha aiutato tanto, lo ringrazio per questo".

La Serie A viene criticata troppo?

"È davvero un bel campionato, ci sono squadre come l'Atalanta e altre, che stanno crescendo, altre che stanno comprando bei giocatori come la Fiorentina. Le critiche arrivano sempre da fuori, da giocatore non condivido quello che dicono: per me è nella top 3 dei campionati con Premier League e Liga".

Top 3 giocatori con cui hai giocato nei club.

"Ok... Heung-Min Son, Zlaltan Ibrahimovic. Ce ne sono tanti forti, non è facile scegliere. All'Inter ce ne sono tanti forti, se ne scelgo uno, altri sono tristi. Scelgo uno dell'Inter e dico Thuram".

Un messaggio per i tifosi dell'Inter.

"Continuate a credere in noi, cercheremo di regalarvi nuovi trofei. Stateci vicino".