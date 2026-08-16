Davide Frattesi è diventato nella giornata di ieri un nuovo giocatore della Lazio. L’operazione prevede un prestito oneroso da 5 milioni di euro, ai quali si aggiungono 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili, come riportato da Matteo Moretto.

I dettagli finali

L’accordo comprende inoltre un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, oltre al 50% sulla futura rivendita del centrocampista. Numeri importanti per un semplice prestito, soprattutto considerando l’entità della cifra iniziale e dei bonus. Proprio per questo, l’operazione lascia pensare che la Lazio possa avere già l’intenzione di arrivare al riscatto del giocatore al termine della stagione. Anche il saluto di Frattesi all'Inter fa intendere questo. 

Sezione: Copertina / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 09:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.