E' Robin Gosens il protagonista dell'ultima intervista di Sky Sport. L'ex Inter ha parlato all'emittente in occasione del suo ritorno allo Schalke 04, club che ha puntato su di lui in questa sessione di mercato.

Il rapporto con Dzeko e il derby

A proposito di ex nerazzurri, il tedesco incontrerà di nuovo Edin Dzeko. I due avevano giocato insieme all'Inter e alla Fiorentina. Su di lui Gosens ha detto: "In queste settimane abbiamo parlato moltissimo. Lui mi ha chiamato per convincermi e adesso io ho chiamato lui per convincerlo a restare un altro anno con noi. E' la terza volta che posso condividere lo spogliatoio con lui, raramente succede. Sono contento, è un campione e una persona strepitosa. Sono grato di poter fare un altro anno con lui, nella mia squadra del cuore".

Poi parlando dello Schalke 04 ha detto: "Per la gente qui è vita. Sembra banale, ma tutto quello che c'è qui gira intorno allo Schalke, significa identificarsi e significa vita. Quando tocchi l'erba, o entri nello stadio, o anche a Gelsenkirchen, sei coinvolto nel mondo dello Schalke. Da lì capisci quanto vale questa maglia, quanto pesa e quanto è importante".

Il menù prevede anche, con la promozione della squadra in Bundesliga, il ritorno del derby della Ruhr con il Borussia Dortmund. Gosens ha concluso: "Non mi sono mai perso un derby tranne quando magari giocavo io. E' molto sentito. Conosco un po' questa sensazione perché quando ero all'Inter avevo una partita simile, direi, contro il Milan. Ricordo quando abbiamo giocato in semifinale di Champions e anche lì c'era quel fuoco, quelle emozioni che raramente trovi nel calcio. Mi aspetto una partita simile contro il Dortmund".