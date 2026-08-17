La Juventus parte in seconda fila nella metaforica griglia scudetto agostana, secondo Alessio Tacchinardi. Secondo cui, comunque, la squadra di Luciano Spalletti, pur essendo inferiore a Inter e Napoli, può dire la sua in Serie A provando a riscattare la scorsa stagione, quando mancò la qualificazione alla Champions: "Viene da un fallimento totale, si è 'suicidata' calcisticamente l'anno scorso - le sue a Sportmediaset -. E' mancata ferocia, l'ossessione per la vittoria. Anche ora vedo poca personalità, ma anche cose positive come l'arrivo di Kolo Muani, che è un valore aggiunto rispetto a Jonatha. David. A livelli di rosa, l'Inter è superiore a tutte in Italia. Il Napoli ha qualcosina in più dei bianconeri, che non sono inferiori a Roma, Como e Milan".