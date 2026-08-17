Come vi avevamo annunciato ieri, Marcus Thuram è tornato ad allenarsi coi compagni nella seduta di questa mattina alla Pinetina. L'attaccante francese, che ha saltato l'amichevole di sabato contro il Betis a Bari per un fastidio muscolare, è ora perfettamente a disposizione di Cristian Chivu per la prima partita di campionato contro il Monza. Dove però, secondo Sky Sport, i favoriti per partire dal primo minuto, specie se il francese e Lautaro Martinez non dovessero ancora essere al 100%, restano Pio Esposito e Yoan Bonny. 

Sezione: Copertina / Data: Lun 17 agosto 2026 alle 13:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.