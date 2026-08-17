Come vi avevamo annunciato ieri, Marcus Thuram è tornato ad allenarsi coi compagni nella seduta di questa mattina alla Pinetina. L'attaccante francese, che ha saltato l'amichevole di sabato contro il Betis a Bari per un fastidio muscolare, è ora perfettamente a disposizione di Cristian Chivu per la prima partita di campionato contro il Monza. Dove però, secondo Sky Sport, i favoriti per partire dal primo minuto, specie se il francese e Lautaro Martinez non dovessero ancora essere al 100%, restano Pio Esposito e Yoan Bonny.