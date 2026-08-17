Sono ore di grande timore in casa Cagliari dopo la notizia dell'incidente accaduto a Yael Trepy. L'attaccante, secondo quanto comunicato dalla stessa società sarda in una nota, "è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Civile “Santissima Annunziata” di Sassari, dove si trova in terapia intensiva".

"Il Club - si legge ancora - è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il Club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili".

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore "ha rischiato di annegare in piscina, a Porto Cervo. E’ stato fondamentale il trasporto in elicottero all’ospedale di Sassari, dove è tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva".