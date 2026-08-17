Nel corso di un recente collegamento su Sky Sport 24, il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha riportato alcuni aggiornamenti in merito a due profili che potrebbero giocare un ruolo cruciale nel calciomercato dell'Inter, ovvero Luis Henrique - in trattativa per trasferirsi alla Roma - e Curtis Jones, principale obbiettivo per concludere in bellezza il mercato interista.

Di Marzio fa chiarezza su Luis Henrique e Jones

"Il brasiliano è stato avvisato dall’Inter dell'esistenza di questa trattativa con la Roma. Lui non vorrebbe lasciare Milano, ma ha preso atto della situazione e dato una prima apertura ai capitolini che dovranno prima risolvere il nodo Mora. Per quanto riguarda l'inglese, questo era già stato attenzionato a gennaio ma non se ne fece nulla perché non si riuscì a piazzare Frattesi. La richiesta ora è un po’ più bassa rispetto ai 40 milioni iniziali anche per la scadenza del contratto. Il club lo vuole a prescindere dalla partenza dell'esterno brasiliano e aspetta di tentare l'affondo ma a cifre più abbordabili".